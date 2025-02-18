Hakkari'de gece kayağının başladığı merkez konuklarını bekliyor

Hakkari'de son günlerdeki yağışların ardından tüm pistlerin açıldığı Mergabütan Kayak Merkezi, aydınlatma sisteminin de devreye alınmasıyla gece kayağı yapmak isteyen kayakseverleri bekliyor.

Her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyle kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, yapılan yatırımlarla ziyaretçilerine farklı kayak deneyimi yaşama imkanı sunuyor.

Son günlerdeki yağışların ardından tüm pistlerin hazırlanmasıyla tam kapasite hizmet vermeye başlayan kente 12 kilometre mesafedeki merkezde, kapalı yürüme bandının da bulunduğu 1. etaba kurulan aydınlatma sistemi de devreye alındı.

Merkeze gelen kayak tutkunları, yürüme bandı ve teleski yardımıyla ulaştıkları pistlerde ilk kez gece kayağı yapmanın heyecanını yaşadı.

Aydınlatılan pistlerde kayak takımları ve snowboardlarla kayarak farklı deneyim yaşayan kayakseverler, geç saatlere kadar güzel vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kayak merkezinin her geçen yıl geliştiğini, kapasitesinin artırıldığını söyledi.

Kentten ve il dışından tesise gelen ziyaretçilerin güzel zaman geçirdiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu sene iklimden kaynaklı yağışlar biraz geç başladı. O yüzden sezonu biraz geç açtık. 1. etabımız uzun süredir açıktı. Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla 2. etaptaki pistleri de açtık. Kayak merkezimiz şu an tam kapasite hizmet veriyor. Tesisimizdeki pistlerimiz doğal ve kaliteli karla kaplı. Bu, kayak tutkunları için önemli bir husus. Pistlerde kar seviyesi iyi durumda. Aydınlatma sistemini de devreye aldık. Ziyaretçilerimiz artık gece de kayak yapabiliyor. Misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tüm kayakseverleri bu güzellikleri yaşamaları için buraya bekliyoruz."

- "Burası kış turizminin merkezidir"

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, kentte gece kayağı yapmanın hayal olduğunu, bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tesisin sürekli geliştiğini, gece kayağının da yapılabileceği bir duruma getirildiğini anlatan Tansu, "Muhteşem bir duygu. Gerçek kayakçılar gece kayak yapmayı severler çünkü pist buz gibi oluyor ve hız alınabiliyor. Burada gün boyunca inanılmaz bir kalabalık vardı. Şimdi de gece kayağı yapıyoruz. Bu atmosferin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burası kış turizminin merkezidir. Türkiye'nin bu anlamda belki de en cazip merkezi burasıdır." diye konuştu.

Kayakseverlerden Ömer Faruk Aşkan, tesisin ziyaretçilere kesintisiz kayak yapma imkanı sunduğunu belirterek, "Gece kayağında start verildi. Tüm kayakseverleri buraya bekliyoruz. Umarım burası daha da gelişir. Gece kayak yapmak çok güzel bir duygu. Işıklandırma sistemi gayet güzel olmuş. Pistte kör nokta da bulunmuyor." dedi.

Erkan İrden de tesisin kent için çok şey ifade ettiğini dile getirdi.

Son zamanlarda insanların kayak merkezine akın ettiğini belirten İrden, "İnsanlar burayı seviyor. Gündüz aldığımız zevkin çok daha fazlasını gece kayağından alabiliyoruz. Hava mükemmel, pist mükemmel. Bunu anlatmak zor. Yaşamak lazım." ifadelerini kullandı.