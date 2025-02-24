Hakkari'de mahalle yolunu açmaya çalışan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Olay yerine ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, bir tarafı kar yığınları altında kalan iş makinesinde mahsur kalan Kılıç'ı kurtardı.

Yolun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada şantiye şefi operatör Mehmet Kılıç'ın kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.