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        Hakkari'de mahalle yolunu açmaya çalışan iş makinesinin üzerine çığ düştü

        Hakkari'de karla mücadele çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 20:09 Güncelleme: 24.02.2025 - 20:18
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        Hakkari'de mahalle yolunu açmaya çalışan iş makinesinin üzerine çığ düştü
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        Hakkari'de karla mücadele çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı.

        Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyünün Araban Mahallesi yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Yolun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada şantiye şefi operatör Mehmet Kılıç'ın kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.

        Aracın içinde mahsur kalan Kılıç, telefonla şantiyedeki personeli arayarak yardım istedi.

        Olay yerine ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, bir tarafı kar yığınları altında kalan iş makinesinde mahsur kalan Kılıç'ı kurtardı.

        Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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