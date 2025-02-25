Hakkari'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Mergabütan Kayak Merkezi'nin olduğu bölgeye gelen ekipler, bir süre karda ilerleyerek yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karda yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

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