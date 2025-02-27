Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.
Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Olgunlar köyü Yeni Mahalle yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.
İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu temizleyerek ulaşıma açtı.
Yetkililer, sürücüleri çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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