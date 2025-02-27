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        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

        Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 22:37 Güncelleme: 27.02.2025 - 22:37
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        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
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        Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Olgunlar köyü Yeni Mahalle yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

        Yetkililer, sürücüleri çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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