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        Kooperatif bünyesinde birleşen Hakkarili kadınlar, ödül almanın sevincini yaşıyor

        Hakkari'de Lilyana Kadın Kooperatifi'ni kuran kadınlar, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması"nda ödül almanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:47
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        Kooperatif bünyesinde birleşen Hakkarili kadınlar, ödül almanın sevincini yaşıyor
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        Hakkari'de Lilyana Kadın Kooperatifi'ni kuran kadınlar, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması"nda ödül almanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kooperatif Başkanı Ümmühan Keskin, yaptığı açıklamada, kadın emeğini görünür kılmak, üretimi desteklemek ve kadın dayanışmasını güçlendirmek için bu yola çıktıklarını söyledi.

        Kadın emeğinin değerini arttırmaya kararlı olduklarını belirten Keskin, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması"nda ödül almanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

        Kooperatifin kurulmasına destek verenlere teşekkür eden Keskin, "Bu yolculuk, Halkbank Hakkari Şubesi'nin sağladığı bir krediyle başladı. Ancak bunu sadece bir kredi olarak görmedik. Bu destek, kooperatifimizin bağımsız ve finansal olarak sürdürülebilir bir modele dönüşmesine zemin hazırladı. 'Cesaret et, hikayeni yaz' dediler. Biz de kendi hikayemizi yazdık. Başardık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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