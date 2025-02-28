Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti teşkilatları, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti teşkilatları, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.
AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cihat Demir, parti binasında yaptığı açıklamada, Türkiye tarihine kara bir leke olarak düşen antidemokratik müdahalenin hükümeti hedeflemesinin yanı sıra milletin değerlerini, inanç özgürlüğünü ve eğitim hakkını ayaklar altına aldığını belirtti.
Demokrasiye, milli iradeye ve milletin inançlarına kasteden darbenin 28. yılı olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:
"Bu süreçte başörtülü genç kızlarımız, üniversite kapılarından çevrildi. İmam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin önüne aşılması zor engeller konuldu, siyasi partiler kapatıldı, inancını yaşamak isteyen insanlar kamu kurumlarından uzaklaştırıldı. 28 Şubat süreci, bir vesayet düzeninin dayatılmasıydı. Milletimiz, kendisine biçilen bu esareti asla kabul etmedi. Sabır, azim ve kararlılıkla mücadele etti ve vesayetçilerin hedeflerini kursaklarında bıraktı. 28 Şubat, bize yine şunu göstermiştir ki milletin inancıyla, değerleriyle savaş halinde olan hiçbir güç milleti yenemeyecektir."
- Hakkari
AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, parti binasında yaptığı açıklamada, darbenin 28. yılında darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.
Bu darbeyle millet iradesine silah çekildiğini, seçilmiş hükümete silahların gölgesi altında görevinden el çektirildiğini belirten Kaya, "Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır." dedi.
- Bitlis
AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, milletin hukuk ve sandık yoluyla içeride ve dışarıda tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkardığını dile getirdi.
Köstekçi, "15 Temmuz direnişi, bunun en büyük nişanesidir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi tüm alanlardaki başarılar, vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu işbaşına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı, hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
- Muş
AK Parti Muş Merkez İlçe Başkanı Erdal Şentürk, parti binasında yaptığı açıklamada, darbenin 28. yılında darbe zihniyetini bir kez daha kınadıklarını ifade etti.
28 Şubat'ın hukuk dışı uygulamalarının gençlerin yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirten Şentürk, şunları söyledi:
"Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına yönelik, sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle karanlık bir kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır.
Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır."
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