Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 18. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 3-1 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 18. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 3-1 mağlup etti.
Hakkari'deki Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Abi Kim'in 45. dakikada attığı golle konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, maçın 50. dakikasında Armisa Kuç ve 58. dakikada Olha Ovdiychuk'un ayağından bulduğu gollerle skoru 3-0'a getirdi.
Hakkarigücüspor, Elizabeth Owusuaa'nın 75. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirdi: 1-3.
Karşılaşma, Ankara ekibinin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.