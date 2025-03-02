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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 18. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:21
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 18. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 3-1 mağlup etti.

        Hakkari'deki Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Abi Kim'in 45. dakikada attığı golle konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, maçın 50. dakikasında Armisa Kuç ve 58. dakikada Olha Ovdiychuk'un ayağından bulduğu gollerle skoru 3-0'a getirdi.

        Hakkarigücüspor, Elizabeth Owusuaa'nın 75. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirdi: 1-3.

        Karşılaşma, Ankara ekibinin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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