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        Hakkari'de nişasta çuvallarına gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nişasta yüklü tırda, çuvallara gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 02.03.2025 - 15:42
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        Hakkari'de nişasta çuvallarına gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nişasta yüklü tırda, çuvallara gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 28 Şubat'ta şüphe üzerine durdurulan ve bin çuvaldan oluşan 25 ton buğday nişastası yüklü tırın dorsesinde arama yapan ekipler, 5 çuvala gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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