Hakkari'de nişasta çuvallarına gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nişasta yüklü tırda, çuvallara gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nişasta yüklü tırda, çuvallara gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 28 Şubat'ta şüphe üzerine durdurulan ve bin çuvaldan oluşan 25 ton buğday nişastası yüklü tırın dorsesinde arama yapan ekipler, 5 çuvala gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor.
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