Kar ve buzla kaplanan elektrik direklerine tırmanarak kesintisiz enerji için çalışıyorlar

ÖZKAN BİLGİN - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arıza ekipleri, sorumluluk sahasındaki Hakkari kırsalında kar ve buzla kaplanan elektrik direklerine tırmanarak arızaları gideriyor.

Çetin kış şartlarının etkili olduğu Hakkari'de görev yapan VEDAŞ ekipleri, kırsal yerleşim birimlerinde yaşayanlara kesintisiz enerji hizmetinin verilmesi için çalışma yürütüyor.

Geçen hafta kar yağışı, tipi ve soğuk havanın etkili olduğu Şemdinli ve Derecik ilçeleri arasında yer alan 3 bin rakımlı Ortaklar bölgesindeki enerji nakil hattında arızalar oluştu.

Bunun üzerine harekete geçen VEDAŞ görevlileri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği, sıcaklığın gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü bölgeye güçlükle ulaşabildi.

Kar ve buzla kaplanan direklere tırmanarak arızalara müdahale eden, buz tutan iletkenleri onarırken zor anlar yaşayan ekipler, kesinti yaşanan yerleşim yerlerini yeniden enerjiyle buluşturdu.

- "Özellikle kışın çok zor şartlar altında çalışıyoruz"

VEDAŞ Şemdinli İşletme Şefi Erkan Çakırbeyli, AA muhabirine, çetin geçen kış nedeniyle ekiplerin zor şartlarda çalıştığını söyledi.

Bir yandan kar ve soğuklarla bir yandan da arızalarla mücadele ettiklerini belirten Çakırbeyli, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlamak için yeterli ekipman ve teknolojik imkana sahibiz. Paletli araçlarımızla, çeşitli araç gerecimizle her koşulda vatandaşa kesintisiz enerji sağlamak için hazırız. Ortaklar bölgesinde rakımın 3 binlerde, soğuğun eksi 30'larda olduğu bir noktadaki arızayı gidermek için ekiplerimizle yoğun çaba sarf ettik. Direklerde oluşan buz kütlelerini temizledik. Vatandaşlarımıza yaşanan gecikmelerden ötürü bizlere gösterdikleri anlayış için teşekkür ederiz."

Arıza bakım onarım personeli Abdülhamit Türkoğlu da sınır bölgesinde yüksek noktalarda zorlu çalışma yürüttüklerini anlattı.

Doğanın olumsuz koşullarıyla da mücadele ettiklerini dile getiren Türkoğlu, "Yoğun kar ve tipi nedeniyle bazen arıza noktasına gitmek zamanımızı alıyor. Buna rağmen elimizden geldiğince vatandaşları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Özellikle kışın çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Vatandaşların yaşanan gecikmelerden dolayı anlayışlı olmasını bekliyoruz." dedi.