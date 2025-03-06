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        Kadın futbol takımında kaptanlık, Milli Eğitim Müdürlüğünde memurluk yapıyor

        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Yüksekovaspor'un kaptanı 30 yaşındaki Rahime Atabay, hem üst ligi hedefleyen takımının başarısı hem de ilçedeki çocuk ve gençlerin sporla buluşması için çaba sarf ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:24
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        Kadın futbol takımında kaptanlık, Milli Eğitim Müdürlüğünde memurluk yapıyor
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        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Yüksekovaspor'un kaptanı 30 yaşındaki Rahime Atabay, hem üst ligi hedefleyen takımının başarısı hem de ilçedeki çocuk ve gençlerin sporla buluşması için çaba sarf ediyor.

        Daha önce Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücüspor'un kadrosunda yer alan, aynı zamanda kentteki bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Rahime Atabay, 2 yıl önce Yüksekovaspor'a transfer oldu.

        Bu nedenle geçici olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirilen Atabay, futbolculuk ve memurluk görevini birlikte yürütüyor.

        Gösterdiği performansla takımın kaptanlığını üstlenen orta saha oyuncusu Atabay, Kadınlar 1. Ligi'ni namağlup tamamlayan, play-off müsabakalarında da ünvanını koruyan Yüksekovaspor'a bu maçlarda 2 gol, 7 asistle katkı sundu.

        Görev yaptığı müdürlükte de çocukların ve gençlerin spora kazandırılmasına yönelik çalışmalarda yer alan Atabay, kalan 3 maçı da kazanarak takımının Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olmak istiyor.

        - "Spor insanı akıl ve beden olarak dinç tutuyor"

        Rahime Atabay, AA muhabirine, Hakkari'de futbol oynamanın coğrafyası nedeniyle diğer bölgelere oranla daha zor olduğunu söyledi.

        Tüm zorlukları aşarak başarılı olmaya çalıştıklarını belirten Atabay, "Öğrencilere destek olup onların gelişmesini sağlıyorum, aynı zamanda kendim de sportif aktivitelerimi devam ettiriyorum. Zorluklar olsa da mücadele edip en iyi yerlere gelmeye çalışıyoruz." dedi.

        Öğretmenliğe 4 yıl önce atandığını, yıllardır futbolla ilgilendiğini anlatan Atabay, şöyle konuştu:

        "Beni takip eden öğrencilerim de sportif aktivitelere katılmaya özen gösteriyor. Onlar da bu durumdan mutlular ve aynı şeyi yapmak istiyorlar. Yıllardır bu sporun içinde bulunuyorum. Öğretmenlikte 4. yılım. Spor insanı akıl ve beden olarak dinç tutuyor. Normalde Hakkari merkezde Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde görev yapıyordum. Kış şartlarında gidip gelmem zor olduğu için geçici olarak Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirildim. Sportif aktivitelere yönelik etkinliklerde bulunuyorum."

        Geçen yıl Kadınlar 2. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp 1. Lig'e yükseldiklerini anımsatan Atabay, "Hedefimiz bu sene de şampiyonluk. O kupayı Yüksekova halkına getirmek istiyoruz. Yüksekova'nın Süper Lig'de olması güzel bir şey. Buradaki insanların bu duyguyu yaşaması, maç zevkini tatması, zamanını buraya ayırması çok güzel olacak. Süper Lig'e çıkıp daha iyi şeyler yapmaya özen göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Eğitimci yönünü sahada görebiliyoruz"

        Yüksekovaspor Yardımcı Antrenörü Kübra Şen ise Rahime Atabay'ın 2 sezondur takımın formasını terleten başarılı sporculardan biri olduğunu belirtti.

        Atabay'ın takıma çok şey kattığını dile getiren Şen, "Takımın kaptanlığını yapıyor. Hem saha içinde hem de saha dışında teknik ekiple ve futbolcularla uyumlu çalışıyor. Sporcular ile aramızda köprü konumunda. Orta sahamızın da vazgeçilmez oyuncusu. Kendisi bir eğitimci. Eğitimci yönünü sahada görebiliyoruz. Takıma katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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