        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de yolu kapanan kırsal mahalledeki hamile kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        Giriş: 28.12.2025 - 18:03 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:03
        İlçeye bağlı kırsal Kırca Mahallesi’nde rahatsızlanan hamile E.İ. için, yolun kapalı olması nedeniyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

        Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları hamile kadını, Derecik Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

        Kadının yakınları ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

