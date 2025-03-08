Hakkari'nin kadın doktorları, hastalara şifa olmak için mesai yapıyor

SAYİM HARMANCI - Hakkari'deki sağlık kuruluşlarında görevli kadın doktorlar, zorlu coğrafyaya sahip olan şehirde vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyor.

Yapılan yatırımlar, tamamlanan hastaneler ve yeni alınan cihazlarla vatandaşların daha nitelikli sağlık hizmetleriyle buluşturulduğu Hakkari'de, doktor atamaları da bu hizmetlerin kalitesinin artmasını sağladı.

Daha önce hastaların yakın illere gitmek zorunda kaldığı kent, bugünlerde "ilk" olarak nitelendirilen birçok ameliyatın yapılabildiği bir altyapıya kavuşturuldu.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapan kadın doktorlar da diğer meslektaşlarıyla kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına katkı sundu.

Kurdukları ilişkilerle yöre sakinlerinin takdirini kazanan kadın doktorlar, hastaların sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanmalarını sağlamak için görev yapıyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sevda Kurtulmuş, AA muhabirine, hastaların sağlığının kendileri için her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Hastanede görevli doktor ve sağlık çalışanlarının insanlara en iyi sağlık hizmetini sunma çabası içinde olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hepimizin ayrı ayrı yoğunluğu oluyor ama hastalarımız sağlığına kavuşunca o yorgunluklar bizde tatlı hatıra olarak kalıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınlar için eşitlik ve dayanışma anlamına gelmesini diliyorum. Özellikle zorlu ve özveri isteyen cerrahi branşta kadın olarak görev yapmak, zaman zaman mücadele gerektiriyor. Disiplin, tutku ve özveriyle her zaman üstesinden gelmek mümkün. Genç kadınlara en büyük tavsiyem, hayallerinin peşinden cesurca gitmeleri ve hiçbir şekilde engellere boyun eğmemeleridir."

- "Kadının sosyal alanda, çalışma hayatında sözü olması onur verici"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ayşegül Elmas ise çalışmaların yoğun geçtiğini, gece gündüz demeden hastaların sağlığı için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.