Hakkari Zapspor, Diyarbakırspor'u 2-1 yendi

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan ve Zapspor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, kendi sahasında karşılaştığı Diyarbakırspor'u 2-1 yendi.

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