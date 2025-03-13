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        Hakkari'de çocuklar kayak yaparak eğlendi

        Hakkari'de jimnastik kursundaki çocuklar, Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak heyecanlı anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:02
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        Hakkari'de çocuklar kayak yaparak eğlendi
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        Hakkari'de jimnastik kursundaki çocuklar, Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak heyecanlı anlar yaşadı.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan jimnastik kursunun eğitmeni Gülizar Harmancı, kursa katılan çocukları kayakla buluşturup eğlenmelerini sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

        Harmancı ve bazı ailelerin eşlik ettiği 32 çocuk, belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tahsis ettiği araçlarla 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine götürüldü.

        Harmancı'nın temel kayak eğitimi verdiği çocuklar, anne, babalarının da desteğiyle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu Hasan Tur da kayak merkezinde yamaç paraşütü yaparak çocuklara hava araçları ve yamaç paraşütüyle ilgili bilgi verdi.

        Harmancı, AA muhabirine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle çocukları kayak merkezine götürdüklerini söyledi.

        Kayakla yeni tanışan çocukların olduğunu belirten Harmancı, şunları kaydetti:

        "Etkinlik çok keyifli geçti. Bu tür etkinliklerin olması önemli. Çocukları diğer branşlardaki faaliyetlere de götürüyorum. Ortam çok güzel. Hafta içi biraz daha sakin oluyor. Çok faydalı bir etkinliğimiz oldu. Çocuklar çok eğlendi. Önemli olan da onların eğlenmeleriydi. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ve Cila Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübüne teşekkür ederim. Kocaman bir aile olduk. Velilerle birlikte 70 kişi bulunuyor."

        Çocuklardan Zümra Ünlüsoy ise arkadaşlarıyla birlikte kaydıklarını ve çok eğlendiklerini dile getirdi.

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