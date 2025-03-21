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        Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 23:43 Güncelleme: 21.03.2025 - 23:48
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        Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaymakamlık ve belediye tarafından kapalı spor salonunda düzenlenen etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.

        Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte, halaylar çekildi.

        Kaymakam Mert Kumcu, beraberliğin simgesi ve baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramı'nı kutladı.

        Belediye Başkanı Nazmi Demir de nevruzun dostluk ve kardeşliği pekiştirdiğini belirtti.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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