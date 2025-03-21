Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Nazmi Demir de nevruzun dostluk ve kardeşliği pekiştirdiğini belirtti.

Kaymakam Mert Kumcu, beraberliğin simgesi ve baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kaymakamlık ve belediye tarafından kapalı spor salonunda düzenlenen etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.

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