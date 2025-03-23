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        Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekovaspor, Süper Lig'e yükseldi

        Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Dudullu'yu 1-0 mağlup eden Yüksekovaspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:29
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        Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekovaspor, Süper Lig'e yükseldi
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        Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Dudullu'yu 1-0 mağlup eden Yüksekovaspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

        Yüksekova Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi folklor gösterisi sunuldu.

        İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı, Birsen Bozbal'ın 36. dakikada attığı golle Yüksekova ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Yüksekovaspor, lider olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

        Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle sporcular, kulüp yöneticileri ve taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Müsabakayı izleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Kaymakam Mustafa Akın, futbolcuları tebrik etti.

        Çelik, daha sonra kutlama yapan futbolcu, yönetici ve taraftarlarla davul, zurna eşliğinde halay çekti.

        Futbolcular, maçın ardından taraftarlarla birlikte konvoy halinde çarşı merkezinde tur atarak kutlama yaptı.

        Çelik, gazetecilere, Yüksekovaspor'un Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olduğunu, gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandığını söyledi.

        Kentin iki takımının Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edeceğini belirten Çelik, "Bu sayede diğer takımlar, Fenerbahçe, Galatarasay, Trabzonspor bölgemizi görmüş olacak. Bu da kentimizin tanıtımı için güzel bir şey. Bizlere destek olan başta Milli Savunma Bakanımız olmak üzere, futbolculara, antrenörlere, Yüksekovalılara, herkese sonsuz teşekkürler." diye konuştu.

        Takım antrenörü Bayram Yıldırım da tarifsiz bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Geçen sene 2. Lig'de de şampiyon olduk. Bu sene aynı şekilde güzel bir kadro oluşturarak şampiyon olduk. Süper Lig'deyiz. Bunun en büyük mimarları futbolcularımız ve sonrasında değerli taraftarlarımız. Bu şampiyonluğu onlara armağan etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Takım kaptanı Rahime Atabay ise şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Kar, kış demeden, bıkmadan usanmadan antrenmanlarımızı yaptık. Hedefimiz başından beri şampiyonluktu. Bugün onun meyvesini aldık. Yüksekova halkına Süper Lig hayırlı olsun." dedi.

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