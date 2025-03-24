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        Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı

        Hakkari'de düzenlenen, Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup Müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 21:05 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:10
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        Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı
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        Hakkari'de düzenlenen, Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup Müsabakaları başladı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 13 ilden 270 sporcunun katılımıyla Hakkari Üniversitesi Zeynelbey Yerleşkesindeki spor salonunda düzenlenen müsabakaların açılışına katıldı.

        Sporcularla bir araya gelen Çelik, başarı temennisinde bulundu, sporun birleştirici gücüne değindi.

        Organizasyonun kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemini vurguladı.

        Müsabakaların 4 gün süreceği bildirildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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