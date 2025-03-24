Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 13 ilden 270 sporcunun katılımıyla Hakkari Üniversitesi Zeynelbey Yerleşkesindeki spor salonunda düzenlenen müsabakaların açılışına katıldı.

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