TFF Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekovaspor kupasını aldı (1)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar. 1. Ligi'nde şampiyon olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor için Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla kupa töreni düzenlendi.

Yüksekova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Güler, Yüksekovaspor oyuncularını tebrik ederek başarılar diledi.

Geçen yıl 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren takımın, bu sezon da hem lig aşaması hem de play-off grubunda üstün bir gayret ortaya koyarak Süper Lig'e yükseldiğini belirten Güler, Yüksekovaspor'un üst üste iki farklı ligde şampiyonluk elde ederek kadın futbolunda ve Hakkari'de tarihe geçtiğini vurguladı.

Takımın hem lig hem de play-off maçlarını yakından ve heyecanla takip ettiğini ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son zaferi getiren pazar günkü maçta da üstün bir performans sergilediniz. Sizlerle ne kadar gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Elbette ki bu başarının arkasında kulüp yöneticilerinin, teknik ekibin ve kıymetli ailelerinizin büyük payı var. Bu vesileyle takımınızın başarısı için büyük emek sarf eden başkanımıza, antrenörlerimize ve değerli ailelerinize de özellikle teşekkür ediyorum. Değerli evlatlarım, sizlerin başarısı yalnızca bir kupa kazanmak değildir. Bu, Yüksekova'da yükselen umut dolu bir başarı hikayesinin ve kadınların sahada olduğu kadar hayatta da ne kadar güçlü olabileceklerinin de bir ispatıdır." - "Bizlere tarifsiz gurur yaşatıyorsunuz" Yüksekovaspor oyuncularının sadece sporcu değil, aynı zamanda rol model olduğunu dile getiren Güler, "Çocuklara, genç kızlarımıza hatta yetişkinlere 'ben de yapabilirim' dedirten bir ilham kaynağı oldunuz. Öyle ki elde ettiğiniz sportif başarılarla kızlarımızın ve kadınlarımızın spora katılımını teşvik ediyor, onlara örnek oluyorsunuz. Bu çerçevede Hakkari'mizin, Yüksekova'mızın değişen ve gelişen yüzünü sizler temsil ediyorsunuz. Bölgemizin terör belasından arındırılmasıyla sizler gibi azimli ve yetenekli gençlerimiz, sahip oldukları yüksek potansiyeli özgürce ortaya koyma fırsatı bulmuştur. Artık hayal etmekle kalmıyorsunuz. Hayallerinizi sahada, pistte ve minderde gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Bugün Hakkari'nin dört bir yanından çıkan sporcular farklı branşlarda ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri şampiyonluklar ve derecelerle bizlere tarifsiz gurur yaşatıyor." diye konuştu.

- "Geleceğe dair umutlarımız daha da büyüyor" Mergabütan Kayak Merkezi'nin, Hakkari'de kayak sporunun gelişmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan Güler, kentin birçok yarışmaya ev sahipliği yaptığını anımsattı. Tüm sporcuların, hem Hakkari'nin hem de ülkenin iftihar kaynağı olduğunu anlatan Güler, şunları kaydetti: "Sayenizde geleceğe dair umutlarımız daha da büyüyor, yarınlara olan inancımız güçleniyor. Bugün geldiğimiz noktada hem Hakkari'miz hem Yüksekova'mız her alanda yeni yatırımlarla kalkınmaya ve gelişmeye devam ediyor. Kentte futbol ve kayak dışında diğer spor branşlarına da büyük bir ilgi var. Artık Hakkari, spor organizasyonlarıyla, özellikle kış sporları ve turizm potansiyeliyle bir cazibe merkezi olmaya başladı. Bu güzel şehrimizde yaylacılıktan doğa turizmine, ulusal ölçekli turnuvalardan kayak ve dağcılık sporlarına kadar her geçen gün organizasyon çeşitliliğinin arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Hakkari, Türkiye'nin en genç nüfusuyla her geçen gün lisanslı sporcu sayısını da artırıyor."

Hakkarili gençlerin birçok spor dalında hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda kenti ve ülkeyi büyük bir başarıyla temsil ettiğini söyleyen Güler, şöyle devam etti: "Milli sporcumuz Rojda Kanat kızımız judo branşında 2024'te elde ettiği başarılara ilaveten en son 2025 Gençler Türkiye Şampiyonası'nda da birincilik aldı. Onu kutluyorum. Yine milli sporcumuz Semanur Öztunç evladımız judoda hem 2024 Ümitler Avrupa Şampiyonu hem de 2024 Gençler Türkiye Şampiyonu oldu. Onu da kutluyorum. Kayakta ise Şennur Kartal kızımız 2024 Büyük Kadınlar Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Onu da kutluyorum. Güreşte de başarılarımız devam etti. 2024 Okul Sporları Kadın Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Nurgül Abi, Zehra Özdemir ve Şeyda Salim birincilikler elde ettiler. Hepsini kutluyorum. Wushu kung fuda ise 2025 Türkiye Şampiyonası'nda Muhammed Hasan Çal şampiyon oldu. Onu da kutluyorum. Daha ismini zikredemediğim ve derece yaparak Hakkari'nin gururu olan sporcularımız bulunuyor. Bu vesileyle Hakkarili gençlerimizi ve tüm sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyorum."

Güler, Gençlik ve Spor Bakanlığının, spor tesislerinden gençlik merkezlerine, sosyal aktivite alanlarından yürüttüğü çeşitli projelere kadar birbirinden kıymetli icraatları hayata geçirerek, Hakkari'nin bu alandaki yükselişine büyük katkılar sunduğunu dile getirdi. - "Tüm çabamız Hakkarili kardeşlerimizin huzur ve istikrar ikliminde refahlarını artırmak içindir" Bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını aktaran Güler, konuşmasını şöyle tamamladı: "Tüm çabamız Hakkarili kardeşlerimizin huzur ve istikrar ikliminde refahlarını artırmak içindir. Kıymetli sporcularımız, başarı kolay elde edilen bir olgu değildir. Sizler uzun saatler süren antrenmanlarla, fedakarlık, istikrarlı çalışma ve takım ruhunun sahaya yansımasıyla bu sonuçlara ulaştınız. Unutmayın ki başarı bir varış noktası değil, sadece bir yolculuktur. Artık Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkari'yi iki takımımız temsil ediyor. Kadın futbolundaki en yüksek mücadele alanı olan Süper Lig'deki 14 seçkin takımdan ikisinin Hakkari'de olması, bizler için de ayrı bir mutluluk vesilesidir. İnanıyorum ki hem Yüksekovaspor hem de Hakkarigücü'nün mücadelesiyle güzel Hakkari'miz sporda ve kadın futbolunda Türkiye'nin marka şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. Sizlerden yeni sezonda da büyük başarılar bekliyoruz."