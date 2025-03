TFF Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekovaspor kupasını aldı (1)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar. 1. Ligi'nde şampiyon olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor için Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla kupa töreni düzenlendi.

Yüksekova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Güler, Yüksekovaspor oyuncularını tebrik ederek başarılar diledi.

Geçen yıl 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren takımın, bu sezon da hem lig aşaması hem de play-off grubunda üstün bir gayret ortaya koyarak Süper Lig'e yükseldiğini belirten Güler, Yüksekovaspor'un üst üste iki farklı ligde şampiyonluk elde ederek kadın futbolunda ve Hakkari'de tarihe geçtiğini vurguladı.

Takımın hem lig hem de play-off maçlarını yakından ve heyecanla takip ettiğini ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

- "Geleceğe dair umutlarımız daha da büyüyor"

Mergabütan Kayak Merkezi'nin, Hakkari'de kayak sporunun gelişmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan Güler, kentin birçok yarışmaya ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Tüm sporcuların, hem Hakkari'nin hem de ülkenin iftihar kaynağı olduğunu anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Sayenizde geleceğe dair umutlarımız daha da büyüyor, yarınlara olan inancımız güçleniyor. Bugün geldiğimiz noktada hem Hakkari'miz hem Yüksekova'mız her alanda yeni yatırımlarla kalkınmaya ve gelişmeye devam ediyor. Kentte futbol ve kayak dışında diğer spor branşlarına da büyük bir ilgi var. Artık Hakkari, spor organizasyonlarıyla, özellikle kış sporları ve turizm potansiyeliyle bir cazibe merkezi olmaya başladı. Bu güzel şehrimizde yaylacılıktan doğa turizmine, ulusal ölçekli turnuvalardan kayak ve dağcılık sporlarına kadar her geçen gün organizasyon çeşitliliğinin arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Hakkari, Türkiye'nin en genç nüfusuyla her geçen gün lisanslı sporcu sayısını da artırıyor."