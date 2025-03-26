TFF Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekovaspor kupasını aldı (2)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor'un futbolcularını kutladı.

Yüksekova Spor Salonu'ndaki programda konuşan Bakan Bak, güzel bir coşku için, Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluğu için kente geldiklerini söyledi.

Şampiyonluğun, teknik ekibiyle, takım kaptanıyla, taraftarıyla büyük bir başarı hikayesi olduğunu belirten Bak, "Bugün burada Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın Birinci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e terfi ettiği gündür. Hayırlı olsun. Başarılarının devamını diliyorum. Salondaki coşku, taraftarın desteği, takımın gücü işte burada. İşte burada Hakkari'nin gençleri." dedi.

Türkiye'de spor alanında yapılan yatırımlar ve bunların yanında sağlanan olanaklarla daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını ifade eden Bak, şöyle devam etti:

"Antrenman sahasından, deplasman yolculuklarından, takımın azminden, taraftarın desteğinden bir başarı hikayesi var. İşte bu gurur tablosu. Burada gençlerin azmini, kızlarımızın, Türk kadınının gücünü görüyoruz. İşte Hakkari'nin gençleri, işte Hakkari'nin kızları. Burada büyük bir başarı var. Biz sporla gençlerimizin çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Yine kayaklı koşuda milli takımın yüzde 30'unu buranın gençleri sağlıyor. Daha büyük başarılar gelecek. İçinizden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkacak. Sayın Bakanımız Yaşar Güler'e çok teşekkür ederiz. Kendisi bizi de motive etti. Dedi ki 'Orada gençler var, kızlarımız var, futbol takımı var. Onların heyecanı beni de motive etti' dedi. Biz de destek vermeye başladık. Kendisi çok yakından takip etti. Esasen şampiyon onlar. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz." A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan galibiyetine de değinen Bak, "Milli takımımızı da takip ettiniz. Macaristan'ı hem içeride 3-1 yendik hem de 3 yıldır yenilmediği sahada 3-0 yenerek A ligine çıktı. Milli takımımızı da tebrik ediyoruz. Yeni bir jenerasyon var. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da büyük başarılar elde ettiler. Modern stadyumlarıyla 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize eden bir Türkiye var. İnanıyoruz ki büyük başarılar buranın gençleriyle gelecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

- "Bu pırıl pırıl gençlerin Türkiye'ye çok önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum" Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise güzel bir ana şahitlik etmenin ve Yüksekovalılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nı elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Yumaklı, şunları kaydetti: "Yüksekova Kadın Futbol Takımı olarak Türkiye'ye o kadar büyük bir mesaj verdiniz ki, Türkiye'nin kadını da erkeği de başarmak istediği zaman öyle bir güçle sarılır ki bunun önünde hiçbir şey duramaz. Biz bugün bu kupa ile bunun örneğini görüyoruz. Sizin bu cesaretiniz, bu başarınız Türkiye'deki bütün akranlarınıza, kardeşlerinize örnek teşkil edecek. Bu başarıda katkısı olan kimler varsa tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu pırıl pırıl gençlerin çok daha büyük başarılarla hem Hakkari'ye hem Yüksekova'ya hem de Türkiye'ye çok önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum."

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Ali Çelik de "Türkiye'nin en genç nüfusu olan şehirlerinden biri Hakkari. Gençlerimize fırsat tanınınca elde edebilecekleri başarıların bir tanesini kutlamak için bir araya geldik. Sporun birleştirici gücü hepimizi bu salonda bir araya getirdi. Sayın bakanlarımızın burada bulunmaları, gelecekte Hakkari'mizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde huzurun, sevginin, barışın, ekonominin, sosyolojik anlamda da sanatın, bilimin merkezi olması konusundaki iradenin bir karşılığıdır. Yüksekova Spor Kulübü'nün yöneticilerini, sporcularını kutluyorum." ifadelerini kullandı. - "Daha büyük başarılar için yolumuza devam edeceğiz" Yüksekovaspor Yardımcı Antrenörü Kübra Şen, büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "İmkansızlıkların içinde imkan yaratan, azmi ve kararlılığıyla bize destek veren Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Kızlarımla gurur duyuyorum. Kararlılık ve inanç bu kulübü çok daha yüksek yerlere getirecek. Bu başarının en büyük mimarı olan taraftarlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün burada yeni bir yola başladık. Daha büyük başarılar için yolumuza devam edeceğiz. Bize destek veren tüm bakanlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.