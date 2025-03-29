Hakkari'de "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

Çevre bilincinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirten Adıgüzel, "Okullarda çevre bilincini geliştirme eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek. Çocuklarımıza ve gençlerimize çevre bilincini aşılamak, geleceğimize yapacağımız en büyük yatırımdır." dedi.

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