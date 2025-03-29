Hakkari'de "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
Hakkari'de 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Hakkari'de 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, gençlere çevre bilinci eğitimi verildi.
Aile Destek Merkezlerindeki kadınlara evlerde atık yönetimi, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında bilgi verildi.
İl Müdürü Cengiz Adıgüzel, etkinliklerin çevreci ve bilinçli tüketicinin oluşması açısından önem taşıdığını söyledi.
Çevre bilincinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirten Adıgüzel, "Okullarda çevre bilincini geliştirme eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek. Çocuklarımıza ve gençlerimize çevre bilincini aşılamak, geleceğimize yapacağımız en büyük yatırımdır." dedi.
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