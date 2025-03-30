Çukurca'da bayramlaşma programı yapıldı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir, vatandaşlarla bayramlaştı.
Programa, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Cumhuriyet Savcısı Cansu Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, şehit ve gaziler yakınları katıldı.
Kumcu ve Demir, daha sonra devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
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