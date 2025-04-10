Hakkari'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Hakkari'de kaybolan 60 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
Hakkari'de kaybolan 60 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan F.K'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaybolan kadının bulunması için Katramas Deresi ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı.
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