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        Hakkari Üniversitesinde bugün ve yarın eğitime ara verildi

        Hakkari Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bugün ve yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:41
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        Hakkari Üniversitesinde bugün ve yarın eğitime ara verildi
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        Hakkari Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bugün ve yarın ara verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite senatosunun dünkü oturumunda alınan karar gereğince, kentte yağış ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Bu nedenle üniversitenin tüm birimlerinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kurumumuzda çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ve tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler 10-11 Nisan tarihleri arasında iki gün süreyle idari izinli sayılacaktır." denildi.

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