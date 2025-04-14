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        Hakkari'de su şebekesindeki arıza, ekiplerin zorlu çalışmasıyla giderildi

        Hakkari'de kentin bir bölümüne su sağlayan hatta meydana gelen arıza, ekiplerin zorlu koşullardaki çalışmasıyla giderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:17
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        Hakkari'de su şebekesindeki arıza, ekiplerin zorlu çalışmasıyla giderildi
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        Hakkari'de kentin bir bölümüne su sağlayan hatta meydana gelen arıza, ekiplerin zorlu koşullardaki çalışmasıyla giderildi.

        Otluca köyü Golan mevkisindeki su şebekesinde yaşanan arıza nedeniyle belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

        Ekipler, bir bölümünü araçla gittikleri yolda kar nedeniyle ilerlemeyince arıza noktasına yürüyerek ulaştı.

        Kar altında tespit ettikleri arızayı onaran ekipler, su akışını yeniden sağladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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