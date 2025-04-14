Hakkari'de su şebekesindeki arıza, ekiplerin zorlu çalışmasıyla giderildi
Hakkari'de kentin bir bölümüne su sağlayan hatta meydana gelen arıza, ekiplerin zorlu koşullardaki çalışmasıyla giderildi.
Hakkari'de kentin bir bölümüne su sağlayan hatta meydana gelen arıza, ekiplerin zorlu koşullardaki çalışmasıyla giderildi.
Otluca köyü Golan mevkisindeki su şebekesinde yaşanan arıza nedeniyle belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, bir bölümünü araçla gittikleri yolda kar nedeniyle ilerlemeyince arıza noktasına yürüyerek ulaştı.
Kar altında tespit ettikleri arızayı onaran ekipler, su akışını yeniden sağladı.
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