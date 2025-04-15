Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Gençcelep göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Gençcelep, görevine başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görevi dolayısıyla kente gelen Gençcelep, rektörlük binası önünde rektör yardımcıları Prof. Dr. Can Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve Prof. Dr. Cemal Ulutaş ile idari ve akademik personel tarafından karşılandı.

Daha sonra makamına geçen Gençcelep, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür eden Gençcelep, "İnşallah hep birlikte, el birliğiyle çalışarak üniversitemizi daha ileri seviyelere taşıyacağız. Yapacağımız özverili çalışmalarla daha güçlü bir Hakkari Üniversitesi ve daha çok bilinen, tercih edilen bir şehir olma yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." dedi.