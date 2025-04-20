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        Hakkari'de doğaseverler Marinüs Şelalesi'nin çevresinde yürüdü

        Hakkari'de doğaseverler, Marinüs Şelalesi'nin aktığı bölgede yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:09
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        Hakkari'de doğaseverler Marinüs Şelalesi'nin çevresinde yürüdü
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        Hakkari'de doğaseverler, Marinüs Şelalesi'nin aktığı bölgede yürüyüş yaptı.

        Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD), kentin doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe katılan dernek üyeleri ve doğaseverler, araçlarla Kavaklı köyüne gitti.

        Doğaseverler, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından Marinüs Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye ulaştı.

        Burada doğayla iç içe zaman geçiren doğaseverler, seyrine doyum olmayan manzarayı fotoğrafladı, yürüyüş yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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