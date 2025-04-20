Hakkari'de doğaseverler Marinüs Şelalesi'nin çevresinde yürüdü

Burada doğayla iç içe zaman geçiren doğaseverler, seyrine doyum olmayan manzarayı fotoğrafladı, yürüyüş yaptı.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD), kentin doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

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