Van'daki trafik kazasında ölen 8 kişiden 5'inin cenazesi Hakkari'de defnedildi
Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin cenazesi Hakkari'de toprağa verildi.
Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin cenazesi Hakkari'de toprağa verildi.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında dün, 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu yaşamını yitiren Hakkari Belediyesi personeli Selim ve eşi Gülcan Kaya, Fadıl Korkmaz, Dindar Engin ve Erkan Koç'un cenazeleri, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
Cenaze aracıyla Hakkari'ye götürülen 4 çocuk sahibi Kaya çifti ile Korkmaz'ın cenazeleri öğle namazının ardından Biçer Mahallesi'ndeki Kalealtı Mezarlığı'nda defnedildi.
Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğulu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı cenazede, Kaya çifti ile Korkmaz'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Kazada ölenlerden Erkan Koç'un cenazesi Kıran Mahallesi'ndeki mezarlıkta, Dindar Engin'in cenazesi de Gazi Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında dün, 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 11 kişi de yaralanmıştı.
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