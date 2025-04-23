Van'daki trafik kazasında ölen 8 kişiden 5'inin cenazesi Hakkari'de defnedildi

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında dün, 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 11 kişi de yaralanmıştı.

Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğulu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı cenazede, Kaya çifti ile Korkmaz'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında dün, 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu yaşamını yitiren Hakkari Belediyesi personeli Selim ve eşi Gülcan Kaya, Fadıl Korkmaz, Dindar Engin ve Erkan Koç'un cenazeleri, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

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