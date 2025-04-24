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        Hakkari'de toz taşınımı etkili oluyor

        Hakkari'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:16
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        Hakkari'de toz taşınımı etkili oluyor
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        Hakkari'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkisini sürdürüyor.

        Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü, park halindeki araçların üzerinde toz birikti.

        Zaman zaman kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kentte yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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