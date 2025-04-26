Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'deki ceviz ağacı geniş kovuğuyla dikkati çekiyor

        Hakkari'nin Durankaya beldesinde kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiği ceviz ağacı ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'deki ceviz ağacı geniş kovuğuyla dikkati çekiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Durankaya beldesinde kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiği ceviz ağacı ilgi görüyor.

        Beldenin Çaylıca Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır meyve veren ceviz ağacı, geniş kovuğuyla dikkati çekiyor.

        Bölgenin en eski ceviz ağaçlarından biri olduğu değerlendirilen ve zamanla içi boşalan ağacın kovuk kısmına yaklaşık 10 kişi sığabiliyor.

        Mahalle sakinlerinden Turgut Özatak, ceviz ağacının asırlık olduğunu ve gövdesinin çok geniş olduğunu belirtti.

        Ağacın kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiğini aktaran Özatak, "Geçen sosyal medyada bir paylaşım olmuş. Bayağı beğenildi. Köyümüzün imajı için iyi oldu. Her yıl meyvesini topladığımız bir ağaçtır. Her yıl kilolarca ceviz topluyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Sanayiciden gıda enflasyonu uyarısı
        Sanayiciden gıda enflasyonu uyarısı
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor
        Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor
        Veteriner hekim çift, Hakkari'nin zorlu coğrafyasında hayvanların sağlığı i...
        Veteriner hekim çift, Hakkari'nin zorlu coğrafyasında hayvanların sağlığı i...
        Hakkari'de asırlık ceviz ağacının kovuğuna 12 kişi sığdı
        Hakkari'de asırlık ceviz ağacının kovuğuna 12 kişi sığdı
        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali Hakkari'de yapıld...
        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali Hakkari'de yapıld...
        Hakkari'de toz taşınımı etkili oluyor
        Hakkari'de toz taşınımı etkili oluyor
        Hakkari'de pancar toplarken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
        Hakkari'de pancar toplarken fenalaşan kişi hayatını kaybetti