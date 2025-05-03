Çukurca'da kayalıklarda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekibince kurtarıldı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan oğlak itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan oğlak itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hakkari Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Geçimli köyü yakınlarında kayalıklarda oğlak mahsur kaldı.
Sahibinin yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekip, itfaiye merdiveni sayesinde oğlağı bulunduğu bölgeden kurtardı.
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