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        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:02
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        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tefecilik" suçunun önlenmesi amacıyla 3 Mayıs'ta Yüksekova ve Şemdinli'de operasyon düzenledi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, biri savcılık ifadesinin ardından, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 21 müşteki ve bilgi sahibi kişinin de ifadesi alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, çek, protokol evrakları, not defteri, tapu senedi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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