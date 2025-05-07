Yüksekova'da "mini kitap fuarı" açıldı

Kitap fuarının 3 gün süreceğini belirten Oğuz, "Gerekli hazırlıklarımızı yaptıktan sonra burada mini kitap fuarı açtık. Amacımız burada öğrencilerimizin kitap okuma seviyelerini arttırmak. Kaymakam Mustafa Akın'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Van Kitabevi Müdürü Mesut Oğuz, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarını öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

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