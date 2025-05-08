Hakkari'de jandarmadan kan bağışı
Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kan stokuna katkı sağlamak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Türk Kızılay Şubesi görevlilerince İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli kan bağışında bulundu.
Kızılay ekipleri, kan ihtiyacının karşılanmasına destek veren jandarma personeline teşekkür etti.
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