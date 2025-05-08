Hakkari'de jandarmadan kan bağışı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kan stokuna katkı sağlamak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

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