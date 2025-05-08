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        Hakkari'de jandarmadan kan bağışı

        Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:19
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        Hakkari'de jandarmadan kan bağışı
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        Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kan stokuna katkı sağlamak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Türk Kızılay Şubesi görevlilerince İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli kan bağışında bulundu.

        Kızılay ekipleri, kan ihtiyacının karşılanmasına destek veren jandarma personeline teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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