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        Hakkari'de Vali Yardımcısı Berber, öğrencilerle çevre temizliği yaptı

        Hakkari'de Vali Yardımcısı Furkan Berber, öğrencilerle çevre temizliği yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 22:48 Güncelleme: 09.05.2025 - 22:51
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        Hakkari'de Vali Yardımcısı Berber, öğrencilerle çevre temizliği yaptı
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        Hakkari'de Vali Yardımcısı Furkan Berber, öğrencilerle çevre temizliği yaptı

        Orman İşletme Müdürlüğü "Orman Benim Kampanyası" kapsamında etkinlik düzenledi.

        Sümbül Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Yardımcısı Berber ve kurum amirleri, öğrencilerle çevre temizliğine katıldı.

        Orman İşletme Şefi Abiddin Bozkurt, katılımcılara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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