Hakkari İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu, şehit annelerini ziyaret etti

Hakkari Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çarıkcıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleriyle bir araya geldi.

Aile bireyleriyle sohbet eden Çarıkcıoğlu, şehitlerin annelerine ve eşlerine çiçek takdim etti, günlerini kutladı.

Ziyaretlerde şehitler için dua okundu.

Şehitlerin aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, Çarıkcıoğlu'na teşekkür etti.