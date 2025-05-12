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        Hakkari İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu, şehit annelerini ziyaret etti

        Hakkari Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:08 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:19
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        Hakkari İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu, şehit annelerini ziyaret etti
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        Hakkari Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çarıkcıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Aile bireyleriyle sohbet eden Çarıkcıoğlu, şehitlerin annelerine ve eşlerine çiçek takdim etti, günlerini kutladı.

        Ziyaretlerde şehitler için dua okundu.

        Şehitlerin aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, Çarıkcıoğlu'na teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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