Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova" programı düzenlendi.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, ilçedeki bir düğün salonunda şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Bugün burada, terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi, kararlılığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü bu hayal, en çok bizim hakkımız." dedi.

Keskin, "Evlatlarını teröre kurban vermiş annelerin gözyaşları artık dinsin, yeni acılar yaşanmasın diye bu mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz. Şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye çağrısını sahiplenerek, Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu tarihi süreçte üzerimize düşen sorumluluğu her zamankinden daha fazla almaya hazırız çünkü bu vatanı hep birlikte kurduk." diye konuştu.

Bazı dış güçlerin milletin birliğini bozmak için uğraştığını belirten Keskin, "Kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışıyorlar ama artık bu oyunları görüyoruz. Türk ve Kürt kardeşliğini kimse bozamaz çünkü aynı sofrada büyüdük, aynı cephede omuz omuza savaştık." ifadelerini kullandı.