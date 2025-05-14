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        "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova" programı düzenlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:42
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        "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova" programı düzenlendi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova" programı düzenlendi.

        Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, ilçedeki bir düğün salonunda şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Bugün burada, terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi, kararlılığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü bu hayal, en çok bizim hakkımız." dedi.

        Keskin, "Evlatlarını teröre kurban vermiş annelerin gözyaşları artık dinsin, yeni acılar yaşanmasın diye bu mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz. Şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye çağrısını sahiplenerek, Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu tarihi süreçte üzerimize düşen sorumluluğu her zamankinden daha fazla almaya hazırız çünkü bu vatanı hep birlikte kurduk." diye konuştu.

        Bazı dış güçlerin milletin birliğini bozmak için uğraştığını belirten Keskin, "Kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışıyorlar ama artık bu oyunları görüyoruz. Türk ve Kürt kardeşliğini kimse bozamaz çünkü aynı sofrada büyüdük, aynı cephede omuz omuza savaştık." ifadelerini kullandı.

        Terörle mücadelede önemli adımların atıldığını dile getiren Keskin, temel amacın terörü ortadan kaldırmak, herkesin onurlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak olduğunu söyledi.

        Birlik ve beraberlik mesajları veren Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu süreçte şehitlerin ruhunu incitecek hiçbir adıma izin verilmeyecek. Ne yapılmışsa onların hatırasına saygı ve milletimizin geleceğini kurmak için yapılmıştır. Bizler en ağır bedelleri ödedik. Biliyoruz ki hiçbir söz yüreğimizdeki yangını tamamen dindiremez ama bir daha hiçbir annenin yüreği yanmasın, evlatlarımız güven içerisinde büyüsün diye terörsüz bir Türkiye desteğimizden vazgeçmeyeceğiz."

        Sami Keskin, şehitlerin emaneti olan vatana, bayrağa ve ezana sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Onların uğruna can verdiği bu topraklarda huzur ve güven içerisinde bir hayat kurmak borcumuzdur. Evlatlarımızın artık silah sesleriyle değil, umutla, sevgiyle büyüdüğü bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu​​​​​​.

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