Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Hakkari'de özel gereksinimli öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Programlara katılmak üzere kente gelen Yılmaz, Valiliği ziyaret etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz tarafından karşılanan Yılmaz, ildeki eğitim yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, daha sonra Yüksekova ilçesinde bir düğün salonunda Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "Özel Eğitimde İz Bırakanlar Yüksekova Buluşması" programına katıldı.

Özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle sohbet eden Yılmaz, "Allah sizlere büyük bir şefkat ve merhamet vermiş. Türkiye, son 20 yılda özel eğitim alanında büyük mesafe kat etti. Devletimiz bu alana ciddi bütçeler ayırıyor ve bu hizmeti en ücra köylere kadar ulaştırmaya çalışıyor. Biz birlikteyiz, birbirimizin yanındayız. Devletimiz her zaman milletinin yanında." dedi.