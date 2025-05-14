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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Hakkari'de özel gereksinimli öğrencilerle buluştu

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 21:01 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:16
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Hakkari'de özel gereksinimli öğrencilerle buluştu
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

        Programlara katılmak üzere kente gelen Yılmaz, Valiliği ziyaret etti.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz tarafından karşılanan Yılmaz, ildeki eğitim yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yılmaz, daha sonra Yüksekova ilçesinde bir düğün salonunda Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "Özel Eğitimde İz Bırakanlar Yüksekova Buluşması" programına katıldı.

        Özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle sohbet eden Yılmaz, "Allah sizlere büyük bir şefkat ve merhamet vermiş. Türkiye, son 20 yılda özel eğitim alanında büyük mesafe kat etti. Devletimiz bu alana ciddi bütçeler ayırıyor ve bu hizmeti en ücra köylere kadar ulaştırmaya çalışıyor. Biz birlikteyiz, birbirimizin yanındayız. Devletimiz her zaman milletinin yanında." dedi.

        Vali Çelik ise etkinliği düzenleyen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

        Çocuklarını yalnız bırakmayan aileleri tebrik eden Çelik, "Dağların huzur şehri Yüksekova'da böyle bir etkinliğin yapılması bizleri mutlu etti. Fedakarlıkla çocuklarının yanında olan anne babalara teşekkür ediyorum. Bu zorlu mücadelenin kahramanları sizsiniz." diye konuştu.

        Program, öğrencilerin başarılarını konu alan sinevizyon gösterimiyle tamamlandı.

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