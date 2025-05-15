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        Hakkari'de şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri yasaklandı

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde hayvan hareketleri geçici olarak yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 20:11 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:11
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        Hakkari'de şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri yasaklandı
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde hayvan hareketleri geçici olarak yasaklandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edildiği anımsatıldı.

        Bu hastalığın insanlarda rahatsızlığa sebep olmadığı ancak büyük ve küçükbaş hayvanlarda, özellikle de oğlak ve buzağılarda ölüme yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Büyük ekonomik kayıplara sebep olan şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla il geneli karantina tedbirleri kapsamında il içi ve il dışı bütün hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Karantina, hastalığın yayılmasını engellemek için alınmış bilimsel bir tedbirdir. Bu kurallara uymak, sadece hayvanlarımızı değil aynı zamanda çevremizi ve geçim kaynaklarımızı korumaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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