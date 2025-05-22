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        Hakkari'de yetim ve öksüz çocuklara yönelik program düzenlendi

        Hakkari'de, Valilik, İHH İnsani Yardım Vakfı Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti Kayapınar Şubesi ile Gazipaşa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğinde, yetim ve öksüz çocuklara yönelik program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:01
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        Hakkari'de yetim ve öksüz çocuklara yönelik program düzenlendi
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        Hakkari'de, Valilik, İHH İnsani Yardım Vakfı Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti Kayapınar Şubesi ile Gazipaşa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğinde, yetim ve öksüz çocuklara yönelik program düzenlendi.

        Öğretmenevi'nin toplantı salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sevginin önemine değinerek çocuklara sahip çıkmak için çaba sarf eden herkese teşekkür etti.

        Sivil toplum örgütlerinin bu tür programlarının önemli olduğunu belirten Çelik, "Tüm sivil toplum örgütleri paylaşmanın tadına vardıkça bu süreçlerin arttığı gözleniyor. İnsanın en hayırlısı başkalarına iyiliği ve hayrı dokunan olarak tasvir ediliyor. Umarım hayatı kolaylaştıracak şekilde birbirimize güç veririz, destek oluruz." dedi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı Orhan Temel de yetim ve öksüz çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Temel, "60 milyon çocuk her gün aç yatıyor. Yaptığımız israflarda çocukların gasp edilen hakları var. Dünyadaki tüm yetim çocuklardan sorumluyuz. Bu amaçla bu buluşmayı hazırladık. Tüm sivil toplum kuruluşları bütçelerinin yüzde 20-30'unu yetimlere ayırması gerektiğine inanıyorum. Eğer bu şekilde bir bütçe ayrılırsa yetimlerin tüm ihtiyaçları giderilmiş olacaktır." diye konuştu.

        İlim Yayma Cemiyeti Kayapınar Şubesi Başkanı Mehmet Zekeriya Erdem ise böyle bir programda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, sivil toplum örgütlerinin, kurum ve kuruluşların bu tür organizasyonları düzenlemesi gerektiğini dile getirdi.

        İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un okuduğu duanın ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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