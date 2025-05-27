Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü

Çatı katına çıkan ekipler, düşme riski olan sac tabakaları ve tahta parçalarını bağlayarak güvenli hale getirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Hakkari Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü.

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