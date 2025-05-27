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        Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü

        Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:40 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:40
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        Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü
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        Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü.

        Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısının bir bölümü, şiddetli rüzgar sonucu söküldü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Hakkari Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Çatı katına çıkan ekipler, düşme riski olan sac tabakaları ve tahta parçalarını bağlayarak güvenli hale getirdi.

        Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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