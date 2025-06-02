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        Çukurca'da yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

        Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, yeşil alan oluşturma ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:28
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        Çukurca'da yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
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        Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, yeşil alan oluşturma ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde meydandaki kaldırım ve refüjde düzenleme yaptı, fidan dikti.

        Belediye Başkanı Nazmi Demir, vatandaşlara doğal ortam kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Belediye meydanındaki parkın vatandaşların zaman geçirebileceği, çocukların güvenle oynayabilecekleri mekan haline getirileceğini belirten Demir, "Bu çalışmalarla çevre dostu bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyoruz. Yürütülen projelerle belediyemizin yeşil alanlara verdiği önem daha da belirginleşti. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

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