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        Hakkari Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

        Hakkari Belediyesi, filosuna yeni kattığı 6 minibüsün tanıtımını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 17:40 Güncelleme: 05.06.2025 - 17:42
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        Hakkari Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
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        Hakkari Belediyesi, filosuna yeni kattığı 6 minibüsün tanıtımını yaptı.

        Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, araçları inceledi, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu'dan bilgi aldı.

        Minibüslerin ulaşımın zor olduğu mahallelerde hizmet vereceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Toplu taşıma ücretlerini düşük tutmaya çalışıyoruz. Araçların muayene ve trafik tescil işlemleri bayram sürecinde tamamlanacak. Bayram sonrasında ise yeni minibüsler Hakkarililerin hizmetine sunulacak. Uzak mahallelerde vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak istiyoruz. İhtiyaç duyulursa ilave otobüs ve toplu taşıma desteği sağlayacağız. Yeni minibüslerle belediyenin toplu taşıma filosundaki araç sayısı 28'e yükseldi."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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