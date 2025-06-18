Yüksekova'da hafızlık eğitimini tamamlayan 14 öğrenci icazet aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 14 öğrenci düzenlenen törenle icazetlerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi veren Yüksekova Hafız İmam Hatip Ortaokulunda, Hacı Ahmet Çalış Erkek Kur'an Kursu ve Hacı İskender Kız Kur'an Kursu'nun desteğiyle eğitimlerini sürdüren 14 öğrenci, icazet belgesi almaya hak kazandı.

Öğrenciler için Yüksekova Gençlik Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve şiir dinletileri ile devam eden törende, sahneye davet edilen öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Öğrencilere ödüllerini veren Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin ve onun ışığında bir hayat sürmenin hem birey hem de toplum için büyük bir nimet olduğunu söyledi.