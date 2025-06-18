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        Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        HakkariÜniversitesinde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:53 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:53
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        Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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        HakkariÜniversitesinde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zeynel Bey Yerleşkesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep, burada yaptığı konuşmada, hayatlarındaki önemli bir aşamayı geride bırakan öğrencilerin, bunun haklı gururunu yaşadığını söyledi.

        Öğrenmenin ömür boyu davam eden bir süreç olduğunu belirten Gençcelep, şunları kaydetti:

        "Mesleki anlamda öğrenmenin ilk aşamasını tamamladınız ancak mesleki gelişimin ikinci aşaması sizleri bekliyor. Özellikle ön lisans mezunlarımızın lisans eğitimlerini tamamlamak için çaba göstermeleri büyük önem taşıyor. Lisans mezunlarımızın ise bulundukları şehir ya da ilçelerde lisansüstü eğitime yönelmeleri oldukça kıymetlidir. Mesleklerin gelişimi açısından akademiyle bağın koparılmaması gerekir. Bugün yaklaşık 900 öğrencimizi mezun ederek onları topluma uğurluyoruz. Dilerim ki bu yeni yolculukta kendi işlerini kurar, kendilerini geliştirir ve topluma en iyi şekilde katkı sunarlar."

        Lisansüstü Eğitim Enstitüsü birincisi Buket Bugutekin ise "Çok heyecanlıyım. Din Eğitimi Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldum. Ödül almanın mutluluğunu yaşıyorum. Başta danışman hocam olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ederim." dedi.

        Ardından kep atan öğrenciler, şarkılar eşliğinde halay çekerek mezuniyetlerini kutladı.

        Gençcelep ve katılımcıların Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan "Yıl sonu karma kesim ve heykel sergisi"ni gezmesiyle sona eren törene dekanlar, bölüm başkanları, siyasi parti temsilcileri, akademik personel, kurum çalışanları, öğrenciler ve velileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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