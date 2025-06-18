Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

HakkariÜniversitesinde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zeynel Bey Yerleşkesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep, burada yaptığı konuşmada, hayatlarındaki önemli bir aşamayı geride bırakan öğrencilerin, bunun haklı gururunu yaşadığını söyledi.

Öğrenmenin ömür boyu davam eden bir süreç olduğunu belirten Gençcelep, şunları kaydetti:

"Mesleki anlamda öğrenmenin ilk aşamasını tamamladınız ancak mesleki gelişimin ikinci aşaması sizleri bekliyor. Özellikle ön lisans mezunlarımızın lisans eğitimlerini tamamlamak için çaba göstermeleri büyük önem taşıyor. Lisans mezunlarımızın ise bulundukları şehir ya da ilçelerde lisansüstü eğitime yönelmeleri oldukça kıymetlidir. Mesleklerin gelişimi açısından akademiyle bağın koparılmaması gerekir. Bugün yaklaşık 900 öğrencimizi mezun ederek onları topluma uğurluyoruz. Dilerim ki bu yeni yolculukta kendi işlerini kurar, kendilerini geliştirir ve topluma en iyi şekilde katkı sunarlar."