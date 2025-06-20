Yüksekova'da okullarda karne heyecanı yaşandı

Programa, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durma katıldı.

Kaymakam Mustafa Akın, karnelerini teslim ettiği öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

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