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        Yüksekova'da okullarda karne heyecanı yaşandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:58
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        Yüksekova'da okullarda karne heyecanı yaşandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

        İstanbul Borsa İlkokulu'nda öğrenciler için karne töreni düzenlendi.

        Kaymakam Mustafa Akın, karnelerini teslim ettiği öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

        Programa, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durma katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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