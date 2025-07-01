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        Hakkari Spor Lisesi'nde yetenek sınavları başladı

        Hakkari Spor Lisesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı yetenek sınavları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:06 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:06
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        Hakkari Spor Lisesi'nde yetenek sınavları başladı
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        Hakkari Spor Lisesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı yetenek sınavları başladı.

        27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sınavlara başvuran 245 kişiden 30 kız ve 60 erkek öğrenci sınav sonucuna göre okula kabul edilecek.

        Sınavların yapıldığı Hakkari Spor Lisesi'ni ziyaret eden Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, adayların alanında uzman, adil ve tarafsız öğretmenler tarafından objektif kriterlere göre değerlendirildiğini söyledi.

        Öğrencilere başarı dileğinde bulunan Yılmaz, "Bizim için önemli olan yalnızca fiziksel yeterlilik değil, aynı zamanda disiplin, çalışma azmi, takım ruhu ve sportmenliktir. Gerçek sporcu sadece kazandığında değil, kaybettiğinde de onurunu ve centilmenliğini koruyabilen kişidir. Çocuklarınıza verdiğiniz destek ve onların yanında oluşunuz çok kıymetli. Bir sporcu yetiştirmek sabır ve özveri ister. Emeklerinizden ötürü sizleri yürekten kutluyorum. Bugün ne olursa olsun, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Sonuç ne olursa olsun, bizim için değerlisiniz. Başarı sadece bir sınavla değil, hayatın tamamında sergilediğiniz duruşla ölçülür." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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