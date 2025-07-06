Derecik'te görev yapan öğretmenler çektikleri kliple yörenin huzuruna dikkati çekti
Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev yapan öğretmenler, bölgedeki huzur ortamına dikkati çekmek amacıyla çektikleri klipte ilçenin farklı noktalarında türküler seslendirdi.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev yapan öğretmenler, bölgedeki huzur ortamına dikkati çekmek amacıyla çektikleri klipte ilçenin farklı noktalarında türküler seslendirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Derecik Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması amacıyla uygulanan "Sınırda Değil, Zirvedeyiz Projesi" kapsamında klip hazırlandı.
İlçede görevli öğretmenlerin türküler seslendirdiği klipte, yöre insanlarının sıcakkanlılığına, misafirperverliği ile bölgenin güzelliklerine dikkat çekildi.
Derecik Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, birçok kişi tarafından izlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.