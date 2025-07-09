Hakkari'de doğaseverler Ava Ore Şelalesi'nin çevresinde temizlik yaptı

Hakkari'de doğaseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla Ava Ore Şelalesi'nin çevresinde temizlik yaptı.

Cilo Sat Gölleri Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği öncülüğünde, şelalenin bulunduğu alanda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan dernek üyeleri ve doğaseverler, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için şelale çevresinde çöp topladı.

Katılımcılar, çöpleri torbalara doldurarak katı atık tesislerine götürülmesi için İl Özel İdaresi ekiplerine teslim etti.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, doğal alanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Çevrenin temiz tutulmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Ertunç, "Ava Ore Şelalesi gibi eşsiz güzelliklerin kirletilmesi hepimizin ortak utancıdır. Bugün sadece temizlik yapmadık, çevre bilincini yükseltme yönünde anlamlı bir farkındalık oluşturduk." dedi.