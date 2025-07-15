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        Van'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden babanın cenazesi Hakkari'de defnedildi

        Van'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Onur Karael'in cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:45 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:45
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        Van'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden babanın cenazesi Hakkari'de defnedildi
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        Van'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Onur Karael'in cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

        İpekyolu ilçesinde dün saat 22.00 sularında çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Karael'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Yüksekova'ya götürülen Karael'in cenazesi, kılınan namazın ardından Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda defnedildi.

        Saldırıda yaralanan Karael'in 3 çocuğunun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Karael, dün saat 22.00 sularında çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğramıştı.

        Saldırıda Karael hayatını kaybetmiş, 3 çocuğu ise yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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