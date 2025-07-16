Doğu Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Van'da Emniyet Kavşağı'nda başlatılan kortej yürüyüşüne vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı.

Beşyol Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ilişkin konuşması ekrana yansıtıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğini söyledi.

15 Temmuz'da milletin demokrasiye sahip çıktığını belirten Balcı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi yaptığı çağrı üzerine ellerinde bayraklarıyla meydanlara, havalimanlarına koşan aziz milletimiz, göğsünü siper etmiş ülkesine ve demokrasisine güçlü bir şekilde sahip çıktığını haykırmıştır. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Van'ımızda da bütün hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi meydanları doldurmuş, emanetlerimize ve iradesine sahip çıkmış, hainlerin emellerine ulaşmalarına izin vermemiştir." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ve sporcular, Balcı'ya Türk bayrağı teslim etti. Balcı, farklı branşlarda şampiyonluk elde eden sporculara madalya takdim etti. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı'nın yer aldığı programda şiirler okundu, ilahiler seslendirildi. Programın sonunda camilerde sela okundu. Programa Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. - Hakkari Valilik önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve sela okundu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi vatanın kalbine saplanmak istenen hançeri, Ömer Halis Demir gibi yiğitlerin canı ve kanıyla söküp attığını söyledi. O gece Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bombalar yağdırıldığını ve 33 vatan evladının şehit edildiğini anımsatan Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ateş açıldı, Ankara'da, İstanbul'da meydanlar işgale kalkışıldı ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle milletimiz, o ihanete hep birlikte canı pahasına 'Dur' dedi. O karanlık gecede birçok duygu vardı. Hepsini bir arada yaşadık. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi vatanları, ezanları, bayrakları için sokaklardaydı." diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen sancak koşusunun ardından sporcuların taşıdığı bayrak Çelik'e takdim edildi. 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin video gösteriminin yapıldığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin konuşması ekrana yansıtıldı. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - Bitlis Ticaret Merkezi önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve şiirlerin okunduğu programda konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığına, demokrasisine ve millet iradesine yönelmiş hain bir saldırı olduğunu söyledi.

Milletin asil duruşunun tarih sayfalarına altın harflerle yazıldığını aktaran Karakaya, "Tanklara karşı göğsünü siper eden, vatanını savunmak uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi buradan rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onların göstermiş olduğu direniş, bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise 15 Temmuz'da tüm Bitlislilerin meydanlarda olduğunu dile getirerek herkesin canı pahasına vatanına, demokrasiye sahip çıktığını hatırlattı. Konuşmaların ardından alana gelen sporcular, sancağı Vali Karakaya'ya teslim etti. Farklı branşlarda dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesinin ardından okunan selayla son bulan programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğanay Gözüm, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi vali yardımcıları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Muş Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda, 15 Temmuz konulu resim sergisi gezildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ilişkin konuşması ekrana yansıtıldı. Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, vatan uğruna canını feda eden kahramanları rahmetle anmak ve milli iradenin namusunu canı pahasına koruyan bir milletin destansı direnişini yad etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Aziz milletin 15 Temmuz gecesi devlet geleneğini, kardeşliğini ve sarsılmaz birlikteliğini ortaya koyarak tek yürek olduğunu ifade eden Çakır, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, silahların, tankların ve uçakların karşısına yalnızca vatan sevgisiyle dolu yüreğiyle çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara, meydanlara akan vatandaşlarımız, büyükşehirlerle sınırlı kalmayıp, ülkemizin dört bir yanında doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine aynı iman ve kararlılıkla ayağa kalkmıştır." ifadelerini kullandı.